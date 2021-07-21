США введут против Турции новые санкции, если она продолжит закупки оружия у РФ - Госдеп

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты введут в отношении Турции дополнительные односторонние санкции, если она продолжит приобретение крупных систем вооружений и военной техники у России. С таким предупреждением в адрес Анкары выступила в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA", - заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Продажи и совместное производство [с Турцией истребителя-бомбардировщика пятого поколения] F-35 будут продолжать оставаться приостановленными", - добавила Нуланд.