Павел Дуров подтвердил, что его телефон был в списке целей Pegasus

09:20 Источник: Эхо Москвы

Павел Дуров подтвердил, что его телефон был в списке целей израильской шпионской программы от компании NSO. По его словам, любой получивший доступ к его личным данным, «будет крайне разочарован — там нет никакой важной информации». Основатель Телеграма добавил, что шпионские системы «могут взломать любой телефон на iOS и Android», и способов защитить устройство от этого нет.

По сведениям Дурова, израильская NSO Group продавала доступ к шпионским инструментам, которые позволяли третьим лицам взламывать «десятки тысяч телефонов». Источник Guardian в NSO ранее заявил, что Дуров не был целью слежки, а наличие номера в базе не указывает, что за владельцем следили с помощью шпионской программы Pegasus. Эхо Москвы