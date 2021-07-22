Павел Дуров подтвердил, что его телефон был в списке целей Pegasus
09:20 22.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Павел Дуров подтвердил, что его телефон был в списке целей израильской шпионской программы от компании NSO. По его словам, любой получивший доступ к его личным данным, «будет крайне разочарован — там нет никакой важной информации». Основатель Телеграма добавил, что шпионские системы «могут взломать любой телефон на iOS и Android», и способов защитить устройство от этого нет.
По сведениям Дурова, израильская NSO Group продавала доступ к шпионским инструментам, которые позволяли третьим лицам взламывать «десятки тысяч телефонов». Источник Guardian в NSO ранее заявил, что Дуров не был целью слежки, а наличие номера в базе не указывает, что за владельцем следили с помощью шпионской программы Pegasus. Эхо Москвы
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