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Россия не приемлет попытки представить ее угрозой в контексте «Северного потока - 2» - Антонов

09:32 22.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Россия не приемлет попытки представить ее угрозой в контексте «СП — 2». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя совм. заявление Германии и США по трубопроводу.

На странице посольства в ФБ Антонов утверждает, что Россия не использует энергоресурсы в качестве инструмента давления, а заявления о «злонамеренных» шагах Москвы и угрозы в ее адрес беспочвенны и бесполезны.  Эхо Москвы

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