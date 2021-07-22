Огнем в России охвачено более 10 млн га леса - Greenpeace

13:32 Источник: Эхо Москвы

По данным Greenpeace, огнем в России охвачено более 10 миллионов га леса. В Якутии с начала июля выгорело 2,5 млн га тайги, и сейчас, по данным МЧС, МЧС, горит еще 1,5 млн. Дым окутал столицу республики — Якутск и даже добрался до Сахалина. Загрязнение воздуха в 30 раз превысило допустимые параметры ВОЗ. Из-за аномальной жары загорелись и леса в Карелии, с середины июня там возникло 250 лесных пожаров. Эхо Москвы