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Сделка ФРГ и США не устраняет все разногласия по "Северному потоку - 2" - Меркель

14:32 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Достижение договоренности по "Северному потоку - 2" является хорошим шагом вперед, но она еще не устраняет все разногласия по проекту. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

"Я думаю, что соглашение с правительством США не цементирует разногласия, но оно и не устраняет всех разногласий. Они остаются, и это мы видели вчера по реакции", - сказала Меркель. Канцлер заметила, что ход теперь за Конгрессом. Она подчеркнула, что было важно установить определенные критерии, которые позволили бы сохранить за Украиной статус транзитера газа и не допустили бы использования Россией энергоресурсов как "оружия".

"Российская сторона еще раз заявила, что не намерена использовать энергоресурсы как оружие. Это высказывание, здесь я ловлю на слове", - добавила канцлер.

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