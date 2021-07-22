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НОВОСТИ

В доход государства обращено имущество Арашуковых более чем на миллиард рублей

15:32 22.07.2021 Источник: Интерфакс

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца более чем на 1 млрд руб.

"Исковые требования удовлетворены в полном объеме", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса в четверг.

Иск прокуратуры к Арашуковым и ряду их соответчиков - родственников семьи, физических и юридических лиц - рассматривался в суде с осени 2020 года.

В ходе рассмотрения дела надзорное ведомство отказалось от части требований - об изъятии в доход государства двух квартир.

Как заявили ранее в Генпрокуратуре, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов Рауля Арашукова, Рауфа Арашукова и их родственников стоимости имеющегося у них имущества.

В частности, по данным надзора, при заработной плате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 годы в размере 65 млн 917 тыс. руб. и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 годы - 15 млн 651 тыс. 125 руб., они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 руб.

Так, утверждают в прокуратуре, в период нахождения на различных должностях в органах госвласти и местного самоуправления Раулем и Рауфом Арашуковыми приобретено 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх-Пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.

В целях сокрытия обладания значительными финансовыми средствами имущество Арашуковы регистрировали на родственников, личных водителей и охранников, заявляли в прокуратуре.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Рауфу Арашукову вменили, в частности, организацию двух убийств, а Раулю Арашукову, бывшему советнику генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" - организацию преступного сообщества для хищения газа в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике.

Арашуковы не признают вину.

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