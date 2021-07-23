Конкурс на участие в стипендиальной программе En+ Group составил четыре человека на место

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En+ Group завершила прием заявок на участие в новой ежегодной стипендиальной программе. Принять участие в отборе могли студенты очной формы обучения 25 профильных вузов и ссузов в 10 регионах России, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика, теплохимия и др.

Всего в Оргкомитет поступило около 300 заявок. Конкурс составил 4 человека на место. Стипендиаты отбирались на основании таких показателей, как высокая академическая успеваемость, успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах, наличие научных публикаций и достижений, активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских акциях и т.д.

«Все претенденты, подавшие заявки в регионах на участие в нашей стипендиальной программе – сильные, выбрать из них лучших в этом году комиссии будет очень непросто, – призналась заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт. – Надеемся, что стипендия поможет студентам сосредоточиться на учебном процессе и мотивирует их на новые победы и научные достижения. И, конечно, мы с удовольствием пригласим их пройти производственную практику на предприятиях En+ Group, с дальнейшим трудоустройством».

Профильное трудоустройство выпускников – одно из приоритетных направлений кадровой политики компании. О важности прохождения практики неоднократно говорил основатель En+ Олег Дерипаска: «Студентам просто необходима производственная практика. Ведь технические идеи и технологические решения должны на чем-то базироваться, на реальном производстве, а не на оторванной от жизни теории. Поэтому одна из задач, которую мы ставим перед своими предприятиями, – максимально привлекать на практику студентов».

Стипендиальная программа – далеко не первый образовательный проект группы. 10 лет назад совместно с Иркутским национальным исследовательским университетом (ИРНИТУ) En+ создала Корпоративный учебно-исследовательский центр, чуть позже – его филиал в Братске. С 2013 года совместно с фондом Олега Дерипаски «Вольное дело» проводится фестиваль «Робосиб» – ребята соревнуются в робототехнике, часть юных участников со временем стали сотрудниками компании. Недавно, в марте, на базе ИРНИТУ была открыта «Академия IT».

В мае En+ запустила программу поддержки медиков-ординаторов. Выпускники программы получат работу в медицинском подразделении En+ Group – «РУСАЛ Медицинский центр». Принять участие могут будущие ординаторы Красноярского, Иркутского и Уральского государственных медицинских университетов. Компания возьмет на себя оплату обучения ординаторов и выплату ежемесячной стипендии в размере 12 392 руб.