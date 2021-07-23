Текущий темп роста цен, видимо, начал замедляться - ЦБ РФ
16:30 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России считает, что текущий темп роста цен начал замедляться, но в годовых значениях инфляция начнется снижаться с осени. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн- конференции.
"Текущий темп роста цен, если мы говорим о сезонно сглаженном, видимо, начал замедляться. Мы видим, что в июне он меньше, чем в мае. Но годовая инфляция в течение ближайших месяцев, скорее всего, будет находиться где-то вблизи достигнутых уровней. Во многом из-за эффекта базы. Мы ожидаем, что в годовых показателях снижение ценового давления будет видно уже с осени", - сказала она.
Набиуллина добавила, что ЦБ не исключает сезонного снижения цен в конце лета - начале осени, но это будет зависеть от урожая овощей и фруктов.
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