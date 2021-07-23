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Суд перенёс заседание по делу самовыдвиженца в Госудуму Олега Леонова

16:27 23.07.2021

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Фото Александра Иванова
Рассмотрение административного дела  против куратора проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олега Леонова, баллотирующегося в Госдуму по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца, перенесено Басманным районным судом Москвы на 29 июля. Олег Леонов в своих соцсетях сообщил своим читателям, что причиной переноса слушаний послужило отсутствие в зале суда компьютера, и интернета, поэтому судья не смогла ознакомиться с материалами дела. 

«Меня обвиняют в том, что я якобы организовал незаконный митинг в центре Москвы. Но это была встреча со сборщиками подписей. Судья спросила, какие у нас доказательства. И мы честно ответили: доказательства есть. В интернете опубликовано видео нашей встречи. В итоге нам ответили, что интернета в здании суда нет и посмотреть ничего не получится», — говорит общественник.  

26 июня Олег Леонов был задержан правоохранительными органами в центре Москвы,  на встрече с единомышленниками, состоявшейся на Хохловской площади. Мотивируя свои действия тем, что собрание семидесяти человек не было согласовано, у Леонова  забрали документы, после чего его доставили в  ОВД по Басманного района. Был составлен протокол по статье об организации несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Леонов заявил о своем выдвижении на выборы в Госдуму по 208 Центральному административному округу столицы в начале июня. В качестве парламентария он намерен приложить все силы для принятия законов, способствующих  поиску пропавших без вести  людей, а также решать проблемы ЦАО.

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