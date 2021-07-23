Космический корабль компании Boeing вскоре отправится к МКС

18:37 Источник: Интерфакс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и корпорация Boeing одобрили тестовый полёт NASA Boeing Orbital Flight Test-2 (OFT-2) космического корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) 30 июля, сообщил в пятницу специализированный сайт nasaspaceflight.com.

По информации NASA, корабль претерпел ряд изменений для решения проблемы с программным обеспечением, которая стала причиной частичного провала полёта во время первого тестового полёта Starliner в декабре 2019 года.

Корабль прошёл многочисленные тесты и претерпел серьёзные изменения в системе стыковки. Носовая часть CST-100 Starliner была оснащена защитной обшивкой, схожей с той, что используется на корабле компании SpaceX Dragon Endeavour.

По итогам проверок, было объявлено, что CST-100 Starliner отправится к МКС в 14:53 по Восточному тихоокеанскому времени 30 июля. Примерно через 24 часа после запуска космический корабль пристыкуется к переднему порту модуля Harmony, находящегося на МКС.