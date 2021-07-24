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Россия возобновляет авиасообщение с еще тремя странами

23:15 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 августа 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Бахрейн по маршруту Москва - Манама с частотой 2 рейса в неделю; Доминикана по маршрутам Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата с общей частотой 3 рейса в неделю; Молдавия по маршруту Москва - Кишинев с частотой 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении.

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