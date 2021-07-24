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Китай ввел санкции в отношении ряда частных лиц и организаций США

10:00 24.07.2021 Источник: Русская служба Би-би-си

Китай ввел санкции в отношении нескольких частных лиц и организаций США в ответ на недавние санкции США в отношении китайских чиновников в Гонконге.

В числе лиц, попавших под китайские санкции - бывший министр торговли США Уилбур Росс, директор Хьюман Райтс Вотч по Китаю Софи Ричардсон, председатель американо-китайской комиссии по экономике и безопасности Кэролайн Бартоломью и Адам Кинг из Международного республиканского института.

Контрсанкции введены за несколько дней до визита в КНР заместителя госсекретаря США Венди Шерман.

Причиной ввода санкций США против Китая стал принятый в прошлом году Всекитайским собранием народных представителей закон о национальной безопасности Гонконга. Он расширяет полномочия исполнительной власти, полиции и спецслужб и грозит наказаниями вплоть до пожизненного заключения за любую деятельность, направленную на отделение Гонконга и разжигание вражды к центральным властям Китая. Его принятие стало ответом на массовые демократические протесты в Гонконге, который является автономной территорией КНР и имеет особый административный статус.

Закон осудили многие страны и правозащитные организации. По мнению критиков, он фактически приравнивает Гонконг в правовом отношении к материковому Китаю и кладет конец принципу "одна страна - две системы", который Пекин при передаче ему бывшей британской колонии в 1997 году обязался соблюдать 50 лет.

Санкции США в первую очередь касаются банков, которые сотрудничают с китайскими чиновниками, причастными к принятию закона о нацбезопасности, Вашингтон также предупредил свое бизнес-сообщество о растущих рисках работы в Гонконге.

В пятницу министерство иностранных дел Китая заявило, что санкции США были введены с целью "безосновательно очернить бизнес-среду Гонконга" и "серьезно нарушить международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения".

Под контрсанкции КНР попали семь американских физических и юридических лиц, включая Уилбура Росса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответ Китая не испугал США.  Русская служба Би-би-си

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