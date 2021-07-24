Рейтинг одобрения Байдена впервые упал до 50% - опрос
18:30 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена опустился до 50% впервые с момента его вступления в должность. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса, проведенного в июле социологической службой Gallup.
Согласно полученным результатам, 45% американцев не одобряют деятельность Байдена на посту президента, 5% опрошенных не сформировали позиции по данному вопросу. Таким образом, работу Байдена поддерживают лишь 50% респондентов, что на 6 процентных пунктов ниже по сравнению с июньскими показателями: тогда о деятельности президента положительно отзывались 56% опрошенных.
Отмечается, что июльский рейтинг стал самым низким за все время пребывания Байдена на посту главы государства.
Оценка деятельности Байдена варьировалась в зависимости от партийной принадлежности опрошенных. Так, деятельность президента одобряют 90% сторонников Демократической партии США. Среди республиканцев положительно о президенте отзываются только 12%. Среди граждан, не являющихся сторонниками какой-либо партии, Байдена поддерживают 48% респондентов.
Опрос проводился с 6 по 21 июля среди 1 007 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах США и в городе Вашингтон. Погрешность не превышает 4%.
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