Макрон раскритиковал манифестации против введения санитарных пропусков
11:20 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Есть люди, которые прибегают сейчас к циничным и иррациональным действиям, к манипуляциям общественным мнением. <...> Нельзя протестовать против мер по борьбе с вирусом, потому что вирус не обращает внимания ни на какие манифестации", - сказал французский лидер. "Никакая свобода невозможна без выполнения определенных обязанностей. Если человек хочет быть свободен, если он уважает и любит других людей, то единственное, что ему следует сделать - вакцинироваться, отказ от этого - безответственное поведение и эгоизм", - отметил Макрон.
На фоне распространения в стране штамма "дельта" был срочно разработан законопроект, который предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала, пожарных, ряда категорий военных. На этой неделе для доступа на мероприятия с участием более 50 человек стало необходимо предъявлять санитарный пропуск. Предусматривается значительно расширить его применение.
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