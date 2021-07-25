В сирийском Тартусе прошел военно-морской парад с участием кораблей ВМФ России

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морской парад в честь дня ВМФ России прошел в Тартусе в Сирии. В нем приняли участие российские корабли и боевая авиация.



"Всего в праздничных мероприятиях приняли участие девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 13 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера ВМС Сирии", - сообщили журналистам в Минобороны России.



В параде приняли участие фрегат "Адмирал Макаров", подводная лодка проекта 636.3 "Старый Оскол", малый ракетный корабль "Ингушетия", морской тральщик "Ковровец", вспомогательное судно КИЛ-158. Корабли, участвующие в параде, входят в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Принимал парад командующий группировкой войск России в Сирии генерал- лейтенант Евгений Никифоров, командовал парадом капитан первого ранга Дмитрий Добрынин на противодиверсионном катере "Павел Силаев". На борту "Адмирала Макарова" состоялась торжественная церемония награждения моряков за отличие в военной службе и образцовое выполнение воинского долга.







