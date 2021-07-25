Если потребуется нанести удар, РФ способна обнаружить любого противника - Путин
12:30 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика, до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - заявил президент.
Путин подчеркнул, что на сегодняшний день у Военно- морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны и наших национальных интересов. "Мы способны обнаружить любого - подводного, надводного, воздушного - противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", - заявил российский лидер.
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