Если потребуется нанести удар, РФ способна обнаружить любого противника - Путин

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия постоянно и успешно совершенствует вооружения ВМФ, способна обнаружить любого противника и нанести ему неотвратимый удар, если потребуется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада страны.



"Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика, до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - заявил президент.



Путин подчеркнул, что на сегодняшний день у Военно- морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны и наших национальных интересов. "Мы способны обнаружить любого - подводного, надводного, воздушного - противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", - заявил российский лидер.



