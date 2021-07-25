Московских учителей обязали сделать прививку от COVID-19
12:49 25.07.2021
«Нарушение Постановления №1 является основанием для отстранения от работы без начисления заработной платы на весь период отстранения. Кроме, безусловно, случаев противопоказания с предоставлением работником соответствующей справки из медицинского учреждения», – рассказала начальник отдела правового обеспечения правового управления Департамента образования и науки города Москвы Ольга Соломатина.
Директорам школ предписано пригласить отказавшихся от вакцинации сотрудников в рабочее время на беседу о целях профилактических мер. Если работник отказывается от вакцинации и после беседы, руководители образовательных организаций должны издать указ об отстранении такого сотрудника от работы с обязательным ознакомлением с приказом. Запись об отстранении работника с указанием даты заносится в личную карточку, поскольку эта информация понадобится при начислении стажа.
Ольга Соломатина также напомнила, что за отказ от прохождения профилактических прививок, согласно ч 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусмотрена ответственность в виде штрафа для должностных лиц в виде от 50 тыс. до 150 тыс. руб., для юридических – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
НОВОСТИ
- 14:21 25.07.2021
- Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве
- 14:20 25.07.2021
- В Петербурге и Кронштадте завершился главный военно-морской парад
- 14:10 25.07.2021
- В возрасте 69 лет умер глава НМИЦ гематологии Минздрава РФ Валерий Савченко
- 13:58 25.07.2021
- Светлана Разворотнева: Мы верим в нашу олимпийскую сборную
- 13:20 25.07.2021
- В спуске на воду супертраулера новейшего поколения принимает участие президент РФ
- 13:10 25.07.2021
- Почти 7 тонн помощи доставлено в отрезанные наводнением населенные пункты Забайкалья - МЧС
- 12:30 25.07.2021
- Если потребуется нанести удар, РФ способна обнаружить любого противника - Путин
- 12:20 25.07.2021
- В сирийском Тартусе прошел военно-морской парад с участием кораблей ВМФ России
- 11:20 25.07.2021
- Макрон раскритиковал манифестации против введения санитарных пропусков
- 11:10 25.07.2021
- В Москве каждое пятое уголовное дело связано с коррупцией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать