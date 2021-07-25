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НОВОСТИ

Московских учителей обязали сделать прививку от COVID-19

12:49 25.07.2021

Все учителя московских образовательных организаций должны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции к началу учебного года. Такие меры предписаны в соответствии с распоряжением главного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой (постановление №1) и указом мэра Москвы Сергея Собянина в целях  сохранения жизни и здоровья граждан.
«Нарушение Постановления №1 является основанием для отстранения от работы без начисления заработной платы на весь период отстранения. Кроме, безусловно, случаев противопоказания с предоставлением работником соответствующей справки из медицинского учреждения», – рассказала начальник отдела правового обеспечения правового управления Департамента образования и науки города Москвы Ольга Соломатина.
Директорам школ предписано пригласить отказавшихся от вакцинации сотрудников в рабочее время на беседу о целях профилактических мер. Если работник отказывается от вакцинации и после беседы, руководители образовательных организаций должны издать указ об отстранении такого сотрудника от работы с обязательным ознакомлением с приказом. Запись об отстранении работника с указанием даты заносится в личную карточку, поскольку эта информация понадобится при начислении стажа.
Ольга Соломатина также напомнила, что за отказ от прохождения профилактических прививок, согласно ч 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусмотрена ответственность в виде штрафа для должностных лиц в виде от 50 тыс. до 150 тыс. руб., для юридических – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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