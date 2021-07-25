В спуске на воду супертраулера новейшего поколения принимает участие президент РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье после Главного военно-морского парада принимает участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения - большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Сизов".



Церемония проходит на "Адмиралтейских верфях", траулер предназначен для ООО "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК). В мероприятии также участвуют гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков и председатель совета директоров РРПК Глеб Франк.



Супертраулер "Механик Сизов" был заложен в июне 2020 года. Он назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова (1936-2013 гг.), посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте.



