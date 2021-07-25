В спуске на воду супертраулера новейшего поколения принимает участие президент РФ
13:20 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Церемония проходит на "Адмиралтейских верфях", траулер предназначен для ООО "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК). В мероприятии также участвуют гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков и председатель совета директоров РРПК Глеб Франк.
Супертраулер "Механик Сизов" был заложен в июне 2020 года. Он назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова (1936-2013 гг.), посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте.
НОВОСТИ
- 14:21 25.07.2021
- Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве
- 14:20 25.07.2021
- В Петербурге и Кронштадте завершился главный военно-морской парад
- 14:10 25.07.2021
- В возрасте 69 лет умер глава НМИЦ гематологии Минздрава РФ Валерий Савченко
- 13:58 25.07.2021
- Светлана Разворотнева: Мы верим в нашу олимпийскую сборную
- 13:10 25.07.2021
- Почти 7 тонн помощи доставлено в отрезанные наводнением населенные пункты Забайкалья - МЧС
- 12:49 25.07.2021
- Московских учителей обязали сделать прививку от COVID-19
- 12:30 25.07.2021
- Если потребуется нанести удар, РФ способна обнаружить любого противника - Путин
- 12:20 25.07.2021
- В сирийском Тартусе прошел военно-морской парад с участием кораблей ВМФ России
- 11:20 25.07.2021
- Макрон раскритиковал манифестации против введения санитарных пропусков
- 11:10 25.07.2021
- В Москве каждое пятое уголовное дело связано с коррупцией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать