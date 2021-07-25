Светлана Разворотнева: Мы верим в нашу олимпийскую сборную
13:58 25.07.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
По мнению общественницы, то, что Олимпиада в Токио, перенесенная из-за пандемии, все же состоялась – это крайне важное заявление для всего мира. «Спорт объединяет нас, делает сильнее и мужественнее. Мы преодолеем любые сложности если сплотимся. Принципы единства, мира и дружбы – наиболее актуальны сейчас для всех стран, для всего мира», - полагает Разворотнева.
Летние Олимпийские игры в Токио будут проводиться до 8 августа.
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