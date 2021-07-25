Светлана Разворотнева: Мы верим в нашу олимпийскую сборную

13:58

Фото Екатерины Бибиковой

В Москве состоялась акция в поддержки российской олимпийской сборной, выступающей на Олимпийских играх в Токио. Участники собрания растянули триколор и исполнили песню «Есть только миг». Вместе с москвичами и болельщиками российским атлетам пожелала успешно выступить на летних Играх советник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева. Напомним, Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. На состязания сборная РФ опять (как и на зимние Игры в Пхенчхане в 2018 году) приехала без флага и гимна и называется сборной Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee, ROC). Игры проводятся в условиях соблюдения беспрецедентных мер безопасности, связанных с коронавирусом. «Поддержать наших ребят в Токио особенно важно потому, что нашим спортсменам вновь запрещено выступать под национальным флагом и использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения, - заявила Разворотнева. - Нашим спортсменам никогда не было просто выступать на международных аренах по ряду политических причин. Тем не менее, им всегда удавалось доказать, что Россия занимает лидирующие позиции в спорте. Мы верим в нашу сборную, мы ими гордимся и ждем новых побед, новых рекордов, новых достижений. Мы вместе!»

По мнению общественницы, то, что Олимпиада в Токио, перенесенная из-за пандемии, все же состоялась – это крайне важное заявление для всего мира. «Спорт объединяет нас, делает сильнее и мужественнее. Мы преодолеем любые сложности если сплотимся. Принципы единства, мира и дружбы – наиболее актуальны сейчас для всех стран, для всего мира», - полагает Разворотнева.

Летние Олимпийские игры в Токио будут проводиться до 8 августа.