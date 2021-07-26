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Президент Туниса отстранил премьера и ввел войска в столицу

09:05 26.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Президент Туниса отстранил премьер-министра и ввел в столицу войска. Глава государства на фоне протестов также приостановил работу парламента.

Прибытие военных присутствующие граждане встретили восторженным ликованием и пением гимна, сообщает местная пресса. При этом, по данным издания Tunisie Numerique, президент страны запретил спикеру, а также более чем 60 другим депутатам покидать страну до тех пор, пока в отношении них не завершатся судебные разбирательства. Главу кабмина уже забрали из его резиденции и увезли в неизвестном направлении.

Глава государства Каис Саид заявил о приостановке работы парламента на 30 дней на фоне манифестаций, которые вспыхнули в Тунисе ранее. Протестующие требовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в стране. В какой-то момент в разных городах начались беспорядки. Так, в северо-восточном городе Набель, граждане стали кидать камни в полицейских. Те в свою очередь применили слезоточивый газ.

Спикер парламента уже обвинил президента в перевороте и призвал своих сторонников выйти на улицы.  Эхо Москвы

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