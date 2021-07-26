Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая: Проблема мигрантов должна быть решена
17:27 26.07.2021
|Фото Ольги Крыловой
По словам общественницы, проблема мигрантов не теряет остроты. Жилищно-коммунальные вопросы, а также вопросы, связанные с совместным обучением детей волнуют жителей столицы. В частности отмечается возникновение напряженности в среде детей, когда количество носителей иной культуры, религии и языка становится существенным.
«Их родители не смогли интегрироваться в российское общество, поэтому для приезжающих в Россию нужны эффективные программы адаптации, которые будут реально работать и помогать иностранцам влиться в нашу среду. Мэр Москвы Сергей Собянин в программе «Лучший город Земли» выдвигает целый ряд инициатив, связанных с безопасностью горожан. Наш город входит в Топ-5 самых освещенных мегаполисов мира, у нас быстрыми темпами снижается уровень преступных проявлений. Но эту программу можно и нужно дополнить проектами в сфере адаптации иностранцев», — считает Татьяна Буцкая.
Ее поддерживает председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Татьяна Косаревич. Ею отмечено, что благодаря работе правоохранительных органов вкупе с участием общественных организаций и введенными городскими властями электронными формами взаимодействия с жителями столицы, количество правонарушений сократилось.
Миграционное законодательство, по мнению депутата Государственной думы Анатолия Выборного, стало прозрачным и упорядоченным. «Приняты новые законодательные меры, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного въезда, стал обязательным экзамен по русскому языку для получения разрешения на временное проживание, введена обязательная дактилоскопия, фотографирование и медосмотр для прибывших в безвизовом режиме», — рассказал депутат, но согласился, что проблема “ночлежек” в жилых домах для мигрантов была и остается актуальной.
По мнению сенатора Российской Федерации Инны Святенко, работа с мигрантами должна проводиться комплексно, учитывая требования законодательства, взаимоотношений мигрантов и населения Москвы. “Именно поэтому крайне важно, чтобы работа по совершенствованию миграционной политики велась совместно с жителями районов, представителями экспертных сообществ и законодательной властью». Также сенатор заявила, что предложения прозвучавшие на круглом столе, как и предложения жителей столицы, будут включены в Народную программу партии “Единая Россия”.
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