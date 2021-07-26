Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции и подключен к ИВЛ - СМИ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Украины, постоянный представитель в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после перенесенной в конце июня операции на сердце. Об этом сообщил в понедельник украинский "24 канал" со ссылкой на источники в окружении Кравчука.

"Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил собеседник телеканала.

Помощник политика Оксана Сибирцева подтвердила в комментарии изданию "КП в Украине", что экс-президент находится в реанимации после операции. "Пока без изменений, он в реанимации. Подсоединен к аппарату искусственного дыхания. Это была очень сложная операция. Оперировать нужно было срочно", - пояснила она.

По словам Сибирцевой, Кравчуку обеспечен необходимый медицинский уход, однако выздоровление идет медленно. К политику пока никого не пускают.

Кравчук 29 июня перенес операцию на сердце. Как сообщало издание "Страна", сославшись на свои источники в окружении политика, операция прошла успешно, без побочных проблем.

87-летний Кравчук с 28 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Занимал пост президента Украины с 1991 года по 1994 год.