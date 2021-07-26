Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции и подключен к ИВЛ - СМИ
20:40 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый президент Украины, постоянный представитель в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после перенесенной в конце июня операции на сердце. Об этом сообщил в понедельник украинский "24 канал" со ссылкой на источники в окружении Кравчука.
"Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил собеседник телеканала.
Помощник политика Оксана Сибирцева подтвердила в комментарии изданию "КП в Украине", что экс-президент находится в реанимации после операции. "Пока без изменений, он в реанимации. Подсоединен к аппарату искусственного дыхания. Это была очень сложная операция. Оперировать нужно было срочно", - пояснила она.
По словам Сибирцевой, Кравчуку обеспечен необходимый медицинский уход, однако выздоровление идет медленно. К политику пока никого не пускают.
Кравчук 29 июня перенес операцию на сердце. Как сообщало издание "Страна", сославшись на свои источники в окружении политика, операция прошла успешно, без побочных проблем.
87-летний Кравчук с 28 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Занимал пост президента Украины с 1991 года по 1994 год.
НОВОСТИ
- 20:00 26.07.2021
- Крестный ход не будет проводиться в День крещения Руси в Москве - РПЦ
- 19:20 26.07.2021
- Доля убыточных организаций в РФ в январе - мае сократилась до 30,4% - Росстат
- 19:00 26.07.2021
- Добровольцы и “молодогвардейцы” вместе с летчиком-космонавтом Романом Романенко рассмотрели вопросы патриотического воспитания
- 18:40 26.07.2021
- Любовь Соболь считает незаконной блокировку сайтов Навального
- 18:00 26.07.2021
- Тхэквондист Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
- 17:32 26.07.2021
- Под давлением талибов 46 афганских военных перешли на территорию Пакистана - СМИ
- 17:27 26.07.2021
- Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая: Проблема мигрантов должна быть решена
- 17:12 26.07.2021
- Число выявленных за неделю больных ковидом в Москве сократилось на 27% - Собянин
- 17:00 26.07.2021
- Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди - указ Путина
- 16:52 26.07.2021
- Собянин оценил ход реализации ряда городских программ в Кузьминках
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать