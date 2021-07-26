0
0
0
НОВОСТИ

Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции и подключен к ИВЛ - СМИ

20:40 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Украины, постоянный представитель в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после перенесенной в конце июня операции на сердце. Об этом сообщил в понедельник украинский "24 канал" со ссылкой на источники в окружении Кравчука.

"Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил собеседник телеканала.

Помощник политика Оксана Сибирцева подтвердила в комментарии изданию "КП в Украине", что экс-президент находится в реанимации после операции. "Пока без изменений, он в реанимации. Подсоединен к аппарату искусственного дыхания. Это была очень сложная операция. Оперировать нужно было срочно", - пояснила она.

По словам Сибирцевой, Кравчуку обеспечен необходимый медицинский уход, однако выздоровление идет медленно. К политику пока никого не пускают.

Кравчук 29 июня перенес операцию на сердце. Как сообщало издание "Страна", сославшись на свои источники в окружении политика, операция прошла успешно, без побочных проблем.

87-летний Кравчук с 28 июля 2020 года возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Занимал пост президента Украины с 1991 года по 1994 год.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 26.07.2021
Крестный ход не будет проводиться в День крещения Руси в Москве - РПЦ
0
120
19:20 26.07.2021
Доля убыточных организаций в РФ в январе - мае сократилась до 30,4% - Росстат
0
162
19:00 26.07.2021
Добровольцы и “молодогвардейцы” вместе с летчиком-космонавтом Романом Романенко рассмотрели вопросы патриотического воспитания
0
174
18:40 26.07.2021
Любовь Соболь считает незаконной блокировку сайтов Навального
0
203
18:00 26.07.2021
Тхэквондист Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
0
254
17:32 26.07.2021
Под давлением талибов 46 афганских военных перешли на территорию Пакистана - СМИ
0
269
17:27 26.07.2021
Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая: Проблема мигрантов должна быть решена
0
279
17:12 26.07.2021
Число выявленных за неделю больных ковидом в Москве сократилось на 27% - Собянин
0
319
17:00 26.07.2021
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди - указ Путина
0
323
16:52 26.07.2021
Собянин оценил ход реализации ряда городских программ в Кузьминках
0
309

Возврат к списку