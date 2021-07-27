В МИД РФ США предложили "убрать за собой" в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане

10:00 Источник: Российская газета

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Соединенным Штатам убрать оставленные за собой "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. Об этом она заявила, комментируя слова замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джон Хайтена.

Тот заявил, что США, получив опыт в Ираке и Афганистане, поняли, как нужно действовать на Ближнем Востоке, "не игнорировать угрозы, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше тело было больше ориентировано на угрозы от Китая и России".

"Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?" - предложила Захарова в своем телеграм-канале. "РГ"