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В регионах России установлено более 5 тыс. камер с функцией распознавания лиц - МВД

10:20 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше пяти тысяч камер с функцией распознавания лиц, позволяющих устанавливать злоумышленников и раскрывать преступления, установлено в регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В субъектах РФ установлено более 5 тыс. камер видеонаблюдения, определяющих биометрические параметры лица человека", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, МВД не ведет статистику количества раскрытых преступлений и выявленных административных правонарушений с помощью указанных камер.

Ранее сообщалось, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц открывает новые перспективы для раскрытия преступлений, розыска и задержания подозреваемых. Если раньше на инструктажах сотрудники правоохранительных органов информацию о разыскиваемых лицах получали в виде примет, фотокомпозиционных портретов на бумажных носителях, то сейчас появилась возможность этот процесс автоматизировать.

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