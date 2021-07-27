В России выявили 23 032 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 032, до 6 172 812, это минимальное значение с 30 июня. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 116, до 5 526 950. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 779 против 727 днем ранее, до 155 380. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,52%, следует из данных штаба.