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Кипр никогда не согласится на создание независимой страны на севере острова - президент

22:40 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греки-киприоты никогда не согласятся на создание на севере острова независимого государства, контролируемого Турцией. Об этом заявил во вторник президент Республики Кипр Никос Анастасиадис после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах. Совместные заявления сторон транслировал телеканал ЭРТ-1.

"Невозможно представить, чтобы кто-либо ожидал, что греко-кипрская сторона может согласиться с созданием образования, т. е. независимого государства, которое будет полностью контролироваться Турцией и в котором практически отсутствуют права человека или права греков-киприотов, ставших перемещенными лицами, чья собственность была узурпирована оккупационной Турцией", - сказал Анастасиадис. Он не верит, что такое образование станет жизнеспособным или что его признает Организация Объединенных Наций или ЕС.

Как заявил президент, цель координации двух стран - сосредоточить внимание на совместных действиях с учетом нового требования Турции и руководства турок-киприотов об изменении основы решения кипрской проблемы с признанием суверенитета незаконного образования, подчиненного Турции. По словам Анастасиадиса, требования Турции "полностью противоречат всем резолюциям ООН и решениям Совета Безопасности и, безусловно, выходят за рамки мандата генерального секретаря" Объединенных Наций.

"Мы договорились активизировать усилия по созданию в кратчайшие сроки тех условий, которые позволят генеральному секретарю созвать новую встречу по кипрскому вопросу с предметным диалогом, с творческим диалогом, чтобы мы достигли устойчивого функционального решения, которое, наконец, позволит нам мирно сосуществовать с нашими соотечественниками" вне гарантий со стороны государств- гарантов (Великобритания, Греция и Турция) или без вызванной присутствием оккупационных войск зависимости, сказал президент Кипра.

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