Эксперты рассказали, как будет обеспечена чистота тестового онлайн-голосования

12:17

Как говорится в сообщении корреспондента Ассоциации городских новостей “Москва”, в столице прошла процедура разделения ключа расшифрования для проверки системы удаленного электронного голосования.

«Тест нужен для того, чтобы попробовать весь функционал, который у нас есть, и найти, может быть, какие-то узкие места, которые нужно доработать до сентября. Тест-процедура разделения ключа расшифрования и формирования ключа шифрования, на котором все голоса будут записываться в ходе тестового голосования <…> для того, чтобы все могли проголосовать, и голос был зашифрован, и соблюсти тайну голосования, сформируем пару ключей: ключ шифрования и ключ расшифрования, которые обеспечат всю эту процедуру», — говорит Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы.

Ольга Кириллова, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, уверена в готовности Москвы к тестированию удаленной электронной системы голосования: «Сегодня мы разделили ключ расшифрования на несколько частей. Это делается для того, чтобы гарантировать безопасность процедуры: без соединения всех частей ключа вместе на том же самом компьютере, где он был разделен, невозможно его расшифровать и, соответственно, узнать, как проголосовали москвичи».

Ключ расшифрования разделен на семь частей, каждая часть записана на отдельную, защищенную кодом, флеш-карту, коды известный только хранителям ключей, ими стали представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, общественных организаций и полит. партий. Флешки с частью ключа упакованы в номерные сейфы с защитой от вскрытия и переданы ответственным лицам, в свою очередь, компьютер, на котором был сгенерирован код расшифрования, будет отключен от глобальной сети, упакован в надежно защищенный кейс и отправлен на хранение.

Напоминаем: в тестовом голосовании могут участвовать совершеннолетние москвичи, имеющие полную учетную запись на официальном сайте мэра столицы. Тестирование призвано прояснить отношение жителей проблеме развития общественного и личного транспорта, а также к обязательной вакцинации, касающейся специалистов, работающих с людьми. Принять участие в тестировании можно будет с 8.00 20 июля по 20.00 4 августа.

Данная система удаленного электронного голосования будет использована во время выборов с 17 по 19 сентября 2021 года.