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Экономика РФ в июне 2021 г. превысила доковидный уровень на 0,1% - глава Минэкономразвития

13:00 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика РФ в июне 2021 года превысила доковидный уровень IV квартала 2019 года на 0,1%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на XII международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Последние статистические данные говорят о том, что в июне российская экономика превысила доковидный уровень - уровень IV квартала 2019 года, плюс 0,1% отфиксировали к тому пику, который был до пандемии. Более того, темпы восстановления хорошие, рост экономический идет по подавляющему числу сфер", - сказал Решетников.

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