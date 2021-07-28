0
0
123
НОВОСТИ

Пуск газа по "Северному потоку - 2" возможен уже в этом году - глава OMV

13:20 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство "Северного потока - 2" должно быть завершено к концу августа, а пуск первого газа по газопроводу возможен уже в этом году. Об этом сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в ходе пресс- конференции по итогам результатов компании за II квартал.

"Я скрещу пальцы за "Северный поток - 2". Глава компании [Nord Stream 2 AG] говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", - сказал он. Зеле отметил, что ожидает начала пусконаладочных работ на "Северном потоке - 2" во второй половине 2021 года.

Глава OMV также приветствует соглашение между США и Германией по "Северному потоку - 2", поскольку оно обеспечит завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 28.07.2021
Зеленский призвал "дальних родственников" не посягать на наследие Киевской Руси
0
24
14:00 28.07.2021
Более 50% немцев получили два компонента вакцины от коронавируса - глава Минздрава ФРГ
0
56
13:52 28.07.2021
Нужно активнее привлекать общественность к решению проблем с экологией - Евгений Попов
0
68
13:32 28.07.2021
В Японии на фоне Олимпиады обновлен суточный максимум заражений коронавирусом - ТВ
0
114
13:05 28.07.2021
Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению - Шойгу
0
159
13:00 28.07.2021
Экономика РФ в июне 2021 г. превысила доковидный уровень на 0,1% - глава Минэкономразвития
0
138
12:57 28.07.2021
Достижения академика Румянцева в организации онкологической помощи отмечены главным онкологом столицы
0
140
12:32 28.07.2021
Патриарх Кирилл поздравил президента Украины Зеленского с Днем крещения Руси
0
175
12:20 28.07.2021
В Москве выявили 2 445 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
199
12:17 28.07.2021
Эксперты рассказали, как будет обеспечена чистота тестового онлайн-голосования
0
193

Возврат к списку