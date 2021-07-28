Пуск газа по "Северному потоку - 2" возможен уже в этом году - глава OMV
13:20 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство "Северного потока - 2" должно быть завершено к концу августа, а пуск первого газа по газопроводу возможен уже в этом году. Об этом сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в ходе пресс- конференции по итогам результатов компании за II квартал.
"Я скрещу пальцы за "Северный поток - 2". Глава компании [Nord Stream 2 AG] говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", - сказал он. Зеле отметил, что ожидает начала пусконаладочных работ на "Северном потоке - 2" во второй половине 2021 года.
Глава OMV также приветствует соглашение между США и Германией по "Северному потоку - 2", поскольку оно обеспечит завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию.
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