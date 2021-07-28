Более 50% немцев получили два компонента вакцины от коронавируса - глава Минздрава ФРГ
14:00 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины жителей Германии получили два компонента вакцины от коронавируса. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на своей странице в "Твиттере".
"Новая веха: более чем каждый второй немец (50,2%, или 41,8 млн человек) пользуется полной защитой [от коронавируса], 61,1% (50,85 млн) граждан сделали как минимум одну прививку", - написал глава Минздрава. "Чем больше людей сейчас вакцинируется, тем безопаснее будут осень и зима", - подчеркнул Шпан.
Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американской фирмой Moderna, британско-шведской AstraZeneca, а также американской Johnson & Johnson.
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