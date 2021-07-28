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Зеленский призвал "дальних родственников" не посягать на наследие Киевской Руси

14:12 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси и заявил, что только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

"Крещение великим князем Владимиром Киевской Руси - это не часть нашей истории, это и есть наша история, - заявил президент в видеообращении, опубликованном в среду в соцсетях. - Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах".

При этом президент вспомнил о Крыме. "Киевская Русь - это мать нашей истории, - сказал он. - 24 области Украины и полуостров Крым - ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров".

Зеленский провел видеоэкскурсию по святым местам в Киеве и разным уголкам Украины, которые связаны с историей христианства. Он напомнил о религиозном многообразии Украины и призвал граждан страны "совместно стремиться к одному: что построено - не потерять, что разрушено - восстановить, захвачено - вернуть", "а значит - сохранить себя и государство".

День Крещения Киевской Руси-Украины - государственная памятная дата, которая с 2008 года после издания соответствующего указа президента страны отмечается ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

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