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НОВОСТИ

В Северной Осетии осудили 10 полицейских по делу о смерти задержанного в отделе полиции

14:32 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор в отношении 10 сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по городу в возрасте от 29 до 40 лет по уголовному делу о смерти задержанного в отделе полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по республике.

"В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий, служебном подлоге, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

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