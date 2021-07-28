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Среди привившихся от COVID-19 москвичей разыграли еще пять автомобилей

19:46 28.07.2021

В рамках акции “Вакцина рулит” состоялся очередной розыгрыш пяти автомобилей среди прошедших вакцинацию жителей столицы. Розыгрыш состоялся 28 июля в эфире телеканала “Москва”. В лотерее приняли участие все, сделавшие прививку первым компонентом вакцины в Москве с 19 по 25 июля, в целом 129 тысяч 382 человека.

Названы победители: Николай Юрьевич, Айжан, Сергей Алексеевич, Ольга Владимировна, Виктория Александровна. Согласно законодательству, фамилии победителей не называются. Имена победителей озвучил продюсер и актер Игорь Жижикин. Победители определены компьютером, методом случайного выбора, организаторы сами свяжутся с победившими в конкурсе для организации получения призов.

Напоминаем: Мэр Москвы Сергей Собянин 13 июля  объявил о дополнительной программе поощрения вакцинации, согласно условиям, каждую неделю  среди столичных жителей разыгрываются пять машин стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 15 августа впервые получил первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - жители, получившие первый компонент вакцины  автоматически становятся участниками розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.

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