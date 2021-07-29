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НОВОСТИ

В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрела со стороны ВСУ

13:00 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР) погибли, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов трое защитников нашей республики погибли, один с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу города Донецка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

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