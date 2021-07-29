Владельцы дебетовых карт СберБанка теперь могут приобретать товары в рассрочку в интернет-магазине «Связной»
18:40 29.07.2021
СберБанком и сетью "Связной" объявлено о сотрудничестве в рамках POS-кредитования, теперь обладатели дебетовой карты Сбера смогут оформлять товары в рассрочку на сумму от 3000 рублей в одном из крупнейших интернет-магазинов — svyaznoy.ru.
Чтобы активировать услугу, нужно при оформлении покупки в условиях оплаты выбрать “Купить со СберБанком”, авторизоваться в СберБанк Онлайн и отправить заявку на кредит. Для клиентов период кредитования более комфортен, он рассчитан на 6, 10, 18, 24 или 36 месяцев. Кредит оформляется онлайн, совершать визит в банк и подписывать бумаги не нужно, заявка рассматривается в течение двух минут, потому поэтому заказа будет таким же быстрым, как и при оплате картой.
С начала работы сервиса POS-кредитования «Покупай со Сбером» к нему подключилось более 20 000 партнёров.
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