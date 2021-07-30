Роскосмос наметил доставку к МКС модуля "Причал" на ноябрь

23:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госкорпорация "Роскосмос" 24 ноября планирует запуск на Международную космическую станцию (МКС) узлового модуля "Причал". Об этом сообщил директор корпорации Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в "Твиттере".

"Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля - узлового ("Причал") <...> Это позволит нам расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орел", - говорится в сообщении.