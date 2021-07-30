Уровень одобрения ипотеки в РФ сократился до минимума за четыре года
13:32 30.07.2021 Источник: Известия
Уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился до минимума за последние несколько лет, сейчас он находится в диапазоне от 63,7 до 66%, сообщили «Известиям» в бюро кредитных историй. В банках пояснили, что в этот период был большой поток желающих оформить жилищные кредиты из-за рекордно низких ставок и доля качественных клиентов среди них оказалась низкой. В дальнейшем процент одобрений во многом будет зависеть от ситуации в экономике, размера ставок, уровня закредитованности заемщиков и стоимости жилья, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
К началу июля кредитные организации одобрили 66% заявок на получение ипотеки. Это на 9 п.п. меньше, чем годом ранее, когда их доля равнялась 75%, отмечают в бюро кредитных историй «Эквифакс». По данным организации, уровень одобрения жилищных ссуд падает с октября прошлого года, но столь низкие показатели не наблюдались с февраля 2017-го.
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