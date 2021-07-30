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Модуль «Наука» откроет для России новые возможности исследовательской работы на орбите - уверен Роман Романенко

14:05 30.07.2021

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Фото Ивана Степанова
Многофункциональный лабораторный модуль “Наука” 29 июля 2021 года пристыковался к российскому сегменту МКС. Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, комментируя это событие, выразил уверенность в том, что «модуль «Наука» откроет новые возможности для проведения экспериментов и исследовательской работы на орбите, ведь МКС, в первую очередь, это научная лаборатория. «Наука» – принципиально новый комплекс как в плане технического оснащения, так и задач, стоящих перед ним. Благодаря этой прогрессивной разработке Россия будет развивать науку за пределами гравитации для лучшей жизни на Земле».

Модуль “Наука” создан на основе функционально-грузового блока «Заря», работающего на орбите планеты более 22 лет. В разработке использован опыт создания транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций «Салют» и модулей дооснащения орбитального комплекса «Мир». “Наука” - многоцелевой модуль российской части МКС, ориентированный на наращивание научных, технических и эксплуатационных возможностей, она заменила модуль «Пирс», проработавший на орбите с 2001 года. Его отстыковка от МКС прошла 26 июля.

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