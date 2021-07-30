Один рабочий умер после получения химических ожогов на ростовском предприятии - источник

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Умер один из рабочих, получивших химические ожоги при инциденте на заводе в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Один [рабочий] умер", - сказал собеседник агентства.