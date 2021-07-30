Полиция проверяет информацию о минировании офиса президента Украины - СМИ
16:00 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники украинской полиции проверяют информацию о минировании здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщило в пятницу издание "Сегодня".
"Полиция уточняет детали", - отмечается в сообщении.
Официальной информации о результатах проверки со стороны полиции пока не поступало.
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