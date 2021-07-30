10 лет развития и 50 млн зарегистрированных участников: Андрей Писарев рассказал о программе лояльности «СберСпасибо»

16:52

Андрей Писарев, генеральный директор СберСпасибо, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о новостях программы лояльности СберСпасибо, обозначив ее как самую большую банковскую программу лояльности в России, запущенную к 170-летию СберБанка. В ноябре 2021 года программе исполнится десять лет. В эфире «Эха Москвы» Андрей Писарев, рассказывая о программе, сообщил, что на сегодняшний день число зарегистрированных клиентов насчитывает пятьдесят миллионов человек.

По словам Андрея Писарева, использование программы не сложное, при этом, кешбэк возвращается покупателям бонусами, а не деньгами, которые можно тратить на покупки в сервисах экосистемы Сбербанка и у партнеров СберСпасибо, точек, где можно потратить бонусы, уже более 75 тысяч на территории РФ. Сам Андрей за бонусы приобрел два дорогостоящих смартфона для себя и супруги, покрыв их полную стоимость.

В 2018 году в программе появилось четыре уровня привилегий: Спасибо, Большое Спасибо, Огромное Спасибо и Больше, чем Спасибо. Каждая из программ имеет свои условия и дает определенные привилегии, чем выше статус - тем более расширена линейка возможностей и привилегий. Для перехода на более высокий уровень необходимо выполнить три простых задания, но главное правило - снимать как можно меньше наличных.

У СберСпасибо также есть динамично развивающееся направление – геймификация. Участникам Программы, как правило, одновременно доступны до 10 игр.

Отвечая на вопрос, в каком из сервисов экосистемы Сбера выгоднее использовать бонусы, Писарев объяснил, что это зависит от самого клиента и его предпочтений. Ему достаточно выбрать наиболее интересный сервис. Расчет прост – 1 бонус равен 1 рублю. Бонусы также можно конвертировать в рубли по определенному курсу, но это не приоритетное направление, сервис доступен клиентам, находящимся на четвертом уровне «Больше, чем Спасибо», в СберБанк Онлайн или мобильном приложении СберСпасибо.

В 2017 году был запущен сервис использования накопленных бонусов в благотворительных целях. У СберСпасибо 7 партнеров – благотворительных фондов. За три года свои бонусы им перевели более 1 млн человек, а общая сумма перечислений составила более 630 млн бонусов. Подключиться к программе «СберСпасибо» можно несколькими способами: отправить короткое SMS-сообщение на номер 900, позвонить в call-центр, скачать мобильное приложение СберСпасибо, зарегистрироваться на сайте Программы, а также через приложение СберБанк Онлайн. Для этого в разделе «СберСпасибо» необходимо нажать кнопку «Узнать больше» и зарегистрироваться в ПЛ.