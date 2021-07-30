В Госдуме призвали Лукашенко признать российский Крым
18:00 30.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме призвали Александра Лукашенко признать российский Крым до 23 августа. В этот день в Киеве состоится первый международный саммит «Крымская платформа», по итогам которого должен появиться скоординированный инструментарий для «деоккупации полуострова».
Сегодня президент Белоруссии сделал заявление, что допускает размещение российских войск в республике в случае угрозы безопасности Союзного государства.
В ответ на это первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин в интервью радиостанции «Говорит Москва» посоветовал Александру Лукашенко перейти от слов к действиям.
«Заявления, которые делает Александр Лукашенко, по форме кому-то могут представляться какими-то прорывными, но на самом деле он повторяет всё то, что уже много раз было сказано. Я надеюсь, что он от повторения перейдёт к дальнейшим конструктивным предложениям. Я только что вернулся из Крыма, там устали ловить слухи по поводу того, что не сегодня завтра «Белавиа» возобновит полёты из Белоруссии в Крым, или о том, что Лукашенко где-то заявит о том, что он понимает и признаёт Крым частью Российской Федерации. Украина, которая сегодня снабжает Литву колючей проволокой от Белоруссии, уже давно определилась в том, что к Лукашенко и в Минск она больше не поедет, даже для переговоров по Донецку. Александр Григорьевич всё тянет в том вопросе, который гораздо более актуален, чем повторение вчерашнего дня по поводу того, что российские войска где-то могут оказаться.
Актуальность этого вопроса связана с тем, что 23 августа Украина в Киеве организует проведение «Крымской платформы», где будет пытаться продемонстрировать крымский фронт против России. Неплохо бы было Александру Григорьевичу к этому моменту разродиться, наконец, тем, что от него давно ждут. От него давно ждали признания Абхазии и Южной Осетии, он этого не сделал. От него давно ждут признания того, что единственный его в сегодняшней ситуации союзник реальный — Россия тоже требует поддержки в тех вопросах, по которым она конфликтует с другими странами. Повторять в духе «повторение — мать учения» — это не дело государственного деятеля».
Ранее Александр Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной. Президент Белоруссии пояснил, что оттуда поступает «огромное количество оружия». Об этом он заявил, выступая на торжественном собрании по случаю Дня независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля.
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