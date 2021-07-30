Трамп оказывал давление на Минюст, чтобы отменить итоги выборов, утверждают в Конгрессе
20:40 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые документы, попавшие в распоряжение конгрессменов США, свидетельствуют о том, что бывший президент США Дональд Трамп в конце прошлого года пытался оказывать давление на Минюст, чтобы добиться отмены итогов выборов главы государства, состоявшихся в стране в ноябре 2020 года. Такое утверждение содержится в пресс- релизе, опубликованном в пятницу на сайте комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.
Речь идет об опубликованных председателем комитета Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) рукописных записях, сделанных 27 декабря прошлого года тогдашним и. о. заместителя министра юстиции - генпрокурора США Ричардом Донохью. Заметки касаются его состоявшегося в тот день телефонного разговора с Трампом и Джеффри Розеном, который в то время был и. о. главы Минюста. "Эти записи раскрывают попытки бывшего президента Трампа напрямую оказать давления на двух самых высоких по рангу чиновников Минюста, чтобы отменить сертифицированные итоги выборов 2020 года", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 21:20 30.07.2021
- Минэнерго запросило в ускоренном порядке ввести запрет на экспорт бензина
- 20:00 30.07.2021
- Путин постановил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению, ее возглавит Мединский
- 19:20 30.07.2021
- Спортивный мир устал от политизированной кампании против российских атлетов - Нарышкин
- 18:40 30.07.2021
- Прокурор просит 4 года колонии для пранкера, сымитировавшего приступ коронавируса в метро
- 18:00 30.07.2021
- В Госдуме призвали Лукашенко признать российский Крым
- 17:37 30.07.2021
- Евгений Попов намерен содействовать установке памятника князю Александру Невскому
- 17:32 30.07.2021
- Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем - Хуснуллин
- 17:12 30.07.2021
- КПРФ обжаловала снятие Грудинина с выборов в Верховном суде
- 17:00 30.07.2021
- Танкер Mercer Street сейчас под контролем экипажа и следует в безопасный порт - оператор
- 16:52 30.07.2021
- 10 лет развития и 50 млн зарегистрированных участников: Андрей Писарев рассказал о программе лояльности «СберСпасибо»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать