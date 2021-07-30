Трамп оказывал давление на Минюст, чтобы отменить итоги выборов, утверждают в Конгрессе

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые документы, попавшие в распоряжение конгрессменов США, свидетельствуют о том, что бывший президент США Дональд Трамп в конце прошлого года пытался оказывать давление на Минюст, чтобы добиться отмены итогов выборов главы государства, состоявшихся в стране в ноябре 2020 года. Такое утверждение содержится в пресс- релизе, опубликованном в пятницу на сайте комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.

Речь идет об опубликованных председателем комитета Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) рукописных записях, сделанных 27 декабря прошлого года тогдашним и. о. заместителя министра юстиции - генпрокурора США Ричардом Донохью. Заметки касаются его состоявшегося в тот день телефонного разговора с Трампом и Джеффри Розеном, который в то время был и. о. главы Минюста. "Эти записи раскрывают попытки бывшего президента Трампа напрямую оказать давления на двух самых высоких по рангу чиновников Минюста, чтобы отменить сертифицированные итоги выборов 2020 года", - говорится в сообщении.