Мужчины чаще женщин берут сельскую ипотеку - исследование
09:20 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В целом по стране на мужчин за первые шесть месяцев 2021 года приходится 55% договоров, за год доля выросла на два процентных пункта. Число филиалов, в которых кредиты записывали преимущественно на мужчин, за год увеличилось с 39 до 45, на женщин - уменьшилось с 21 до 17", - приводится в материалах статистика банка по сельской ипотеке.
Согласно исследованию, сельскую ипотеку часто берут люди, которые переезжают за город с целью создать фермерское хозяйство, и обычно это мужчины. При этом наибольшая доля мужчин-заемщиков сельской ипотеки приходится на Ингушетию (73%) и Самарскую область (64%). Средний возраст заемщика в рамках программы не изменился и составляет 38 лет, отмечают аналитики. Уточняется, что в первой половине 2020 года самые молодые заемщики сельской ипотеки жили в Псковской области - 33 года, а самые опытные - на Камчатке - 46 лет. Спустя год место этих регионов заняли Ингушетия - 34 года и Дагестан - 41 год.
"Людям, которые решают жить в сельской местности, нужны крепкое здоровье и в то же время достаточный опыт, если речь идет о сознательном переезде и выборе фермерства в качестве призвания. Именно поэтому возрастной диапазон заемщиков сельской ипотеки более узкий, чем в сегменте городской ипотеки, и приходится именно на людей 30-40 лет", - объясняют эксперты Россельхозбанка.
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