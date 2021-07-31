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На следующей неделе в ряд регионов Росссии придет аномальное тепло - Вильфанд

09:35 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномальная жара придет в Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую области, Краснодарский край и многие регионы Поволжья в начале следующей недели. Температура в отдельных регионах будет достигать 39-41 градуса тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура существенно выше нормы, аномалия выше 7 градусов, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях со вторника. Там будет 33-36 градусов. В Приволжском федеральном округе тоже будет очень жаркая погода практически во всех регионах - это Саратовская, Ульяновская, Самарская, Пензенская, Оренбургская области, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл" - сказал он.

По словам Вильфанда, температура в регионах Поволжья будет достигать 33-39 градусов тепла с 3 августа. В Саратовской области столбик термометра днем будет достигать 41 градуса. "Это на 7-8 градусов выше нормы", - подчеркнул он.

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