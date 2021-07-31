Упрощенный порядок регистрации безработных в РФ продлен до 31 декабря 2021 года
11:10 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт "Работа в России". Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости и самостоятельно собирать пакет документов: все сведения, которые требуются для назначения пособия, поступают в профильные учреждения автоматически.
По данным пресс-службы правительства, в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный - 1 500 рублей. Пособие по безработице начисляется с первого дня признания гражданина безработным. При этом первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца - 60% заработка, но не более 5 000 рублей.
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