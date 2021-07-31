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В РФ завершено строительство линии по производству китайской вакцины от ковида

12:25 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство линии по производству китайской вакцины от коронавируса "Конвидеция" в РФ завершено. Производство планируют ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщили в компании ООО "НПО Петровакс фарм", которая проводит исследования вакцины в РФ, в ответ на запрос ТАСС.

"В настоящее время строительство четвертой производственной линии завершено, идет валидация технологического оборудования. Ввод в эксплуатацию новой производственной линии планируется до конца 2021 года", - говорится в ответе на запрос.

Вакцина будет производиться по технологии полного цикла готовой лекарственной формы, включая все стадии производственного цикла - формуляцию, розлив, упаковку, контроль качества. Субстанцию для вакцины будет поставлять компания CanSino. Препарат планируется поставлять на экспорт, пояснили в компании.

Третья стадия клинических испытаний китайской вакцины в России началась в сентябре 2020 года и завершится в сентябре 2021 года.

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