Похищенного в Молдавии экс-судью Чауса допросила служба безопасности Украины
15:20 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением приняты меры для обеспечения безопасности Чауса", - говорится в сообщении СБУ. По ее данным, Чаусу оказывается медицинская помощь, принимаются меры для установления всех обстоятельств его похищения.
В пятницу вечером адвокат экс-судьи Ростислав Кравец информировал, что в СБУ ему отказали в общении с клиентом. Как уточнил Кравец в эфире телеканала "Прямой", сторона защиты обратилась за информацией о Чаусе в несколько инстанций, включая Высший антикоррупционный суд Украины и центр юридической помощи.
Кравец не скрывал возмущения обстоятельствами транспортировки экс-судьи сотрудниками СБУ из Винницкой области в Киев. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль службы безопасности с Чаусом с целью самостоятельно взять у него показания.
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