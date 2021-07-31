Похищенного в Молдавии экс-судью Чауса допросила служба безопасности Украины

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила бывшего судью Николая Чауса, который был похищен в Молдавии и в пятницу задержан в Винницкой области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.



"Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением приняты меры для обеспечения безопасности Чауса", - говорится в сообщении СБУ. По ее данным, Чаусу оказывается медицинская помощь, принимаются меры для установления всех обстоятельств его похищения.



В пятницу вечером адвокат экс-судьи Ростислав Кравец информировал, что в СБУ ему отказали в общении с клиентом. Как уточнил Кравец в эфире телеканала "Прямой", сторона защиты обратилась за информацией о Чаусе в несколько инстанций, включая Высший антикоррупционный суд Украины и центр юридической помощи.



Кравец не скрывал возмущения обстоятельствами транспортировки экс-судьи сотрудниками СБУ из Винницкой области в Киев. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль службы безопасности с Чаусом с целью самостоятельно взять у него показания.



