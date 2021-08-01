В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обстреле позиций ВС республики с территории Армении на нахичеванском направлении госграницы двух стран.

"1 августа примерно в 03:45 (02:45 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", - говорится сообщении.

По данным оборонного ведомства, потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

"Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск", - отмечает Минобороны.