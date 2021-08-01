В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба
09:45 01.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обстреле позиций ВС республики с территории Армении на нахичеванском направлении госграницы двух стран.
"1 августа примерно в 03:45 (02:45 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", - говорится сообщении.
По данным оборонного ведомства, потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.
"Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск", - отмечает Минобороны.
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