Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский
10:00 01.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе факультета.
"Да, сегодня ушел от нас великий человек", - подтвердили в свою очередь ТАСС в пресс-службе МГУ.
"Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он - такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский - последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны", - добавил собеседник агентства на факультете.
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